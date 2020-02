Demme influenzato, Fabian convalescente, ma l’emergenza è finita

Demme, influenzato, viaggia solo. Questo virus influenzale produce effetti anche collaterali (dolori muscolari) non di poco conto. Fabian, per esempio, non ne esce da 15 giorni. Evidente che non giocherà dall’inizio e al suo posto, in cabina di regia, ci sarà l’esordio di Lobotka. Appena poche settimana fa, il ko in regia di uno tra Fabian e Allan avrebbe mandato in tilt, ora non è così, le alternative ci sono e sono quelle che Gattuso voleva. Ma è evidente che Rino non è soltanto un grande gestore di uomini ma anche uno stratega sempre più raffinato. Certo, quando la rosa sarà davvero al completo, Gattuso avrà solo l’imbarazzo della scelta. Non male per chi sogna la grande rimonta. A cominciare da stasera con la Sampdoria. Dove serve un Napoli da battaglia. Gattuso e i suoi lo sanno bene.

Il Mattino