Capello: “L’errore di Ancelotti è stato il voler cambiare tutto”

Fabio Capello, ex tecnico di Roma e Milan, interviene a Radio Anch’io. Tra le altre cose parla delle polemiche sui rigori della gara dello Juventus Stadium e dei problemi avuti da Ancelotti a Napoli: “Il secondo rigore non andava assolutamente dato alla Juventus, il problema è tutto lì. Quel rigore è inesistente nella maniera più assoluta, non parliamo neanche di un 50 e 50. Sono meravigliato dalla decisione del VAR”. “Il suo errore è stato quello di essere arrivato dopo Maurizio Sarri e di voler cambiare il sistema di gioco. Alcuni giocatori, automatizzati sul modulo di Sarri, non erano pronti. Il problema è stato quello di voler cambiare tutto”.