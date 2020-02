Anche negli studi Sky non si può omettere l’argomento e mister Ranieri chiede scusa in conferenza per quanto accaduto. Dagli spalti di Marassi i cori contro il Napoli ed i napoletani e l’ augurio di un’eruzione del Vesuvio, hanno sporcato una bella partita di calcio. Dopo la gara sia Marco Ccattaneo che Paolo Condò, hanno condannato l’episodio: “Inaccettabili ed insopportabili i cori contro la città di Napoli, Insigne e Gattuso” questo il commento in studio