Al San Paolo non solo Daspo, anche tante sanzioni amministrative

La Questura di Napoli continua a collezionare Daspo e sanzioni legati al San Paolo. Per la precisione, stando al report pubblicato ieri dalle colonne della pagina Facebook ufficiale, dall’inizio del mese di gennaio il Questore ha emesso provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di due anni nei confronti di quattro persone (perché denunciate o condannate per rapina o reati legati alle armi o agli stupefacenti). E ancora, sette Daspo di due anni sono stati emessi: per scavalcamento in occasione di Napoli-Verona del 19 ottobre; uno per il possesso di un petardo in occasione di Napoli-Bologna dell’1 dicembre; uno per esplosione di petardi all’esterno dello stadio durante la medesimo partita; uno per aggressione a uno steward in occasione di Napoli-Atalanta del 30 ottobre.

E non finisce qui: in occasione delle partite Napoli-Verona, Napoli-Bologna, Napoli-Genk di Champions del 10 dicembre e Napoli-Parma del 14 dicembre sono state comminate 55 sanzioni amministrative per violazioni del regolamento d’uso dello stadio San Paolo: si va dall’occupazione delle vie di fuga e delle scale di emergenza al possesso di stupefacenti, fino all’inosservanza delle norme d’uso delle sedute. In pratica: in piedi sui sedili. Fonte: CdS