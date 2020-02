Liga: Il Getafe sale al terzo posto grazie alla vitoria sul Bilbao

Domenica 2 febbraio ore 12:00

Leganés-Real Sociedad 2-1 Isak(R) 20′, Omeruo (L) 49′, Oscar (L) 94′

Ore 14:00

Eibar-Betis 1-1 Fekir (B) 7′, Orellana (E) rig. 15′

Ore 16:00

Athletic Bilbao-Getafe 0-2 D. Suarez (G) 36′, Mata (G) rig. 50′

Ore 18:30

Siviglia-Alavés 1-1 Joselu (A) 70′, Ocampos (S) 77′

Villarreal-Osasuna 3-1 Alcacer (V) 45’+2′, Aridane (O) 48′, Pena (V) 54′, Cazorla (V) rig. 59′

Leganés-Real Sociedad. Dopo una iniziale fase di studio la squadra ospite alza il baricentro e al 20′ Isak lascia partire un missile che si insacca nell’angolino per l’1-0, al 30′ la Real Sociedad chiede un penalty ma l’arbitro dopo un consulto di 2 minuti col VAR non assegna la massima punizione. Nel finale id tempo non arriva il pareggio madrileno così si va a riposo con gli azulblancos avanti nel punteggio. Nei secondi 45 minuti Omeruo segna da due passi con l’aiuto del palo sfruttando il perfetto assist di Braithwaite, col passare dei minuti i pepineros alzano il baricentro e nel finale Oscar direttamente su calcio di punizione insacca la sfera all’incrocio regalando in extremis la vittoria al Leganés.

Eibar-Betis. Già al 7′ il match si sblocca col bellissimo tiro di Fekir dopo uno scambio al limite con Canales, al 15′ l’arbitro assegna un rigore ai padroni di casa con Orellana pronto e freddo e segnare per l’1-1. Col passare dei minuti nessuna delle due squadre riesce a rendersi pericolosa così al duplice fischio si va a riposo in pareggio. Nella seconda frazione Iglesias riporta in vantaggio gli ospiti con un missile sotto la traversa ma il direttore di gara annulla dopo il consulto del VAR, entrambe le squadre non riescono ad alzare il ritmo così al triplice fischio la contesa si chiude in parità.

Athletic Bilbao-Getafe. Sin dalle prima battute la squadra ospite alza il ritmo e al 4′ Miramontes ci prova id testa ma la sfera esce di pochissimo, col passare dei minuti i padroni di casa continuano ad attaccare e al 36′ Damian Suarez si coordina e calcia insaccando la sfera nell’angolino così le squadre vanno a riposo sull’1-0 per il Getafe. Nei secondi 45 minuti l’arbitro assegna un calcio di rigore agli ospiti con Jaime Mata freddo nel segnare siglando il 2-0, al 75′ Molina cerca il tris ospite ma il suo siluro esce di un niente. Nel finale non arriva la reazione del Bilbao così al triplice fischio gli ospiti si aggiudicano la contesa.

Siviglia-Alavés. La prima occasione dell’incontro arriva al 13′ col tentativo di Ocampos a lato di un soffio. Al 23′ Luuk De Jong anticipa tutti in area e di testa impegna Pacheco. Nel finale di frazione Joselu si libera in area e lascia partire una rasoiata che Vaclik disinnesca chiudendo i primi 45 minuti senza reti. Nel secondo tempo Joselu sblocca il punteggio con un missile strepitoso sotto al sette per l’1-0 ospite. La reazione del Siviglia arriva al 77′ quando si procura un penalty che Ocampos trasforma per l’1-1. Nel finale non arriva il goal vittoria da parte di nessuna delle due squadre così al triplice fischio la sfida termina 1-1.

Villarreal-Osasuna. Il primo brivido arriva all’11’ col Submarino Amarillo che reclama un penalty per un fallo id mano. Ma l’arbitro dopo il consulto col VAR non assegna la massima punizione. Al 19′ Inigo Perez sfrutta un pallone vagante e calcia a lato di pochissimo. Nel finale id tempo i padroni di casa alzano il ritmo e sbloccano il punteggio con Paco Alcacer che solo davanti al portiere non perdona chiudendo il primo tempo sull’1-0 amarillo. Nella seconda frazione arriva il pareggio dell’Osasuna col colpo di testa perentorio di Aridane sugli sviluppi di un corner. Al 54′ il Villarreal si riporta in vantaggio con tiro a fil di palo di Ruben Pena per il 2-1 amarillo. Il Sottomarino Gaillo continua ad attaccare e al 59′ Santi Cazorla serve il tris trasformando un penalty, nel finale non arriva la reazione ospite così al triplice fischio il Villarreal vince 3-1.

Classifica

Real Madrid 49-Barcellona 46-Getafe 39-Siviglia 39-Valencia 37-Atletico Madrid 36-Villarreal 34-Real Sociedad 34-Athletic Bilbao 31-Granada 30-Osasuna 28-Betis 28-Levante 26-Valladolid 25-Alavés 24-Eibar 24-Mallorca 18-Leganés 18-Celta Vigo 17-Espanyol 15