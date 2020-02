Serie B: Il derby campano si chiude senza vincitori

Domenica 2 febbraio ore 21:00

Benevento-Salernitana 1-1 Djuric (S) 53′, Sau (B) 69′

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò, Maggio, Volta, Caldirola, Letizia, Schiattarella, Viola (Improta 64′), Hetemaj, Kragl (Insigne 20′), Sau (Moncini 79′), Coda. A disposizione: Gori, Manfredini, Rillo, Gyamfi, Barba, Pastina, Del Pinto, Basit, Di Serio, Improta, Insigne, Moncini. Allenatore: Inzaghi.

SALERNITANA (3-5-2): Micai, Aya, Migliorini, Jaroszynski, Lombardi (Lopez 85′), Akpa Akpro, Maistro, Dziczek, Kiyine (Cicerelli 76′), Gondo (Giannetti 73′), Djuric. A disposizione: Vannucchi, Curcio, Karo, Heurtaux, Lopez, Billong, Di Tacchio, Capezzi, Cicerelli, Jallow, Cerci, Giannetti. Allenatore: Ventura.

Arbitro: Illuzzi.

Ammoniti: Jaroszynski (S) 13′, Maistro (S) 23′, Maggio (B) 27′, Kiyine (S) 28′, Caldirola (B) 43′, Viola (B) 44′, Gondo (S) 68′.

Espulsi: Improta (B) 95′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 6′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 7′ col tentativo di Coda da fuori respinto da Micai in tuffo, al 12′ Letizia cerca il goal di controbalzo ma il suo tentativo manca il bersaglio. I ritmi non sono elevatissimi ed entrambe le squadre faticano a costruire azioni degne di nota, al 37′ Gondo cerca il tiro dall’interno dell’area ma l’attaccante ospite difetta in precisione. Nel finale id tempo Aya ci prova id testa ma il suo tentativo termina alto sopra la traversa così al duplice fischio si va a riposo ancora fermi sullo 0-0.

Secondo tempo. Nella ripresa la Salernitana sblocca il punteggio con l’incornata di Djuric sul perfetto cross di Lombardi, i sanniti reagiscono al 69′ con Sau che sfrutta un pallone vagante in area e col mancino non sbaglia siglando l’1-1. Nel finale Improta col mancino calcia a botta sicura centrando la traversa, nel recupero Benevento in 10 per l’espulsione di Improta ma al triplice fischio il derby campano si chiude in parità.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Benevento 51-Pordenone 35-Crotone 34-Frosinone 34-Salernitana 33-Cittadella 33-Perugia 33-Spezia 31*-Entella 31-Chievo 30-Ascoli 30-Pescara 29-Pisa 29-Juve Stabia 28-Venezia 27-Empoli 27-Cremonese 23*-Cosenza 20-Trapani 19-Livorno 13

*Una gara da recuperare l’11 febbraio alle ore 21:00