Setien:”E’ un momento no ,ma siamo sempre il Barcellona”

Queste le parole del tecnico blaugrana Quique Setien in virtù del momento della squadra e dei prossimi impegni:

“E’ vero questo per noi è un momento no , ma nel calcio ci sta.Oltre il campionato si avvicina la Champions ,ma prima di tranquillizzare i miei voglio avvisare chi ci affronterà.Il Barcellona è pur sempre il Barcellona ,quindi meglio non sottovalutarci perchè lotteremo come tutte le altre squadre”.