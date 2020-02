SERIE A FEMMINILE – La Florentia blocca la capolista Juventus

In attesa del derby A.c. Milan-Inter e Empoli Ladies-Roma, oggi si sono giocate 4 partite della serie A femminile, dove non sono mancate le sorprese. La Florentia blocca tra le mura amiche la capolista Juventus di Rita Guarino, ne approfitta la Fiorentina che vince sul terreno del Tavagnacco. Punteggio tennistico per il Sassuolo contro l’Orobica, doppiette per Sabatino e Ferrato, mentre pareggio per 1-1 tra l’Hellas Verona e il Pink Sport Bari.

Tavagnacco-Fiorentina 0-1

Florentia-Juventus 0-0

Sassuolo-Orobica 6-0

Hellas Verona-Pink Sport Bari 1-1

A cura di Alessandro Sacco