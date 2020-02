Gennaio 2020, nel mercato una sola delusione

La delusione è solo per Amrabat perché Giuntoli aveva trovato l’intesa con l’Hellas Verona, ma non con il centrocampista marocchino che, alla fine, è andato esattamente dove voleva: alla Fiorentina. Prima del gong il Napoli deposita il contratto di Kleis Bozhanaj, classe 2001 (dall’Empoli, andrà a giocare in Primavera). Un mercato da primi della classe: vero, non sono arrivate stelle di prima grandezza, ma il giudizio non può che essere collegato a quello che il club si era prefissato. Tutti centrati. Missione compiuta, poi sarà il campo a dare il giudizio: Lobotka è stato un investimento da 20 milioni proprio come Politano, Demme è costato 12 milioni. Non è affare di poco conto aver anticipato la concorrenza per Petagna e Rrhamani.Fonte: CdS