L’emergenza azzurra è finita: La difesa riabbraccia KK e Maksimovic

L’emergenza infortuni è finita, una buona notizia per Gattuso. Il tecnico adesso potrà avere più scelte in tutti i reparti e affidarsi a soluzioni diverse in questo mese di febbraio pieno di impegni per gli azzurri con sette partite tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

LA DIFESA

Questo il settore dove si sono concentrate le assenze maggiori nell’ultimo periodo e in tal senso per Gattuso sono da considerare molto importanti i rientri in gruppo di Maksimovic e Koulibaly. A Genova con la Sampdoria l’allenatore azzurro potrà portarli almeno in panchina, anche se il serbo ha ripreso gli allenamenti una settimana prima del senegalese e quindi avrà più possibilità di giocare dal primo minuto. Dipenderà dalle valutazioni del tecnico e cioè se vorrà riproporre la stessa difesa che ha superato a pieni voti l’esame contro la Juve, oppure se affidarsi a Maksimovic da centrale al fianco di Manolas con il ritorno di Di Lorenzo nel ruolo di terzino e in questo caso Hysaj scivolerebbe in panchina.

Il terzino albanese, però, contro la Juve è stato tra i migliori in campo e con Gattuso è ritornato ai suoi livelli migliori. «Il gol? Se venisse sarei felicissimo. L’esultanza mia è sempre un po’ strana, se segno non ci credo nemmeno, devono passare due minuti prima di esserne consapevole. Io mi schiererei al Fantacalcio», ha detto Hysaj a Sky. Malcuit, che si ruppe il legamento crociato del ginocchio il 27 ottobre durante il match contro la SPAL, sta continuando il suo iter riabilitativo lavorando in piscina. Fonte: Il Mattino