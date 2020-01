Serie B: Pirotecnica vittoria del Pisa in extremis in casa della Cremonese

Venerdì 31 gennaio ore 21:00

Cremonese-Pisa 3-4 Deli (C) 3′, Palombi (C) 24′, Minesso (P) 36′, Masucci (P) 52′, Birindelli (P) 54′, Piccolo (C) 58′, Pisano (P) 93′

CREMONESE (4-3-2-1): Ravaglia, Bianchetti (Zortea 63′), Claiton, Terranova, Migliore, Arini, Gustafson, Palombi (Ceravolo 69′), Deli (Gaetano 76′), Piccolo, Ciofani. A disposizione: Volpe, De Bono, Ravanelli, Crescenzi, Zortea, Castagnetti, Gaetano, Michael, Boultam, Valzania, Ceravolo, Celar. Allenatore: Baroni.

PISA (4-3-1-2): Gori, Birindelli, De Vitis (Pisano 76′), Benedetti, Lisi, Marin, Gucher, Pinato, Minesso (Siega 69′), Vido (Fabbro 85′), Masucci. A disposizione: Perilli, Dekic, Perazzolo, Pisano, Belli, Siega, Moscardelli, Fabbro. Allenatore: D’Angelo.

Arbitro: Maggioni.

Ammoniti: Vido (P) 51′, Piccolo (C) 65′, Zortea (C) 69′, Pinato (P) 84′, Pisano (P) 89′, Terranova (C) 89′.

Espulsi: Terranova (C) 92′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 6′.

Primo tempo. La sfida si sblocca già al 3′ col tap-in da due passi di Deli sul perfetto suggerimento di Arini. Al 13′ Masucci cerca il pareggio con un colpo di testa alto di poco. Al 24′ arriva il raddoppio grigiorosso con Palombi che deposita in rete sfruttando l’assist di Bainchetti dopo un errore difensivo di Marin, passano 4 minuti e Piccolo in area lascia partire un diagonale a lato di un soffio. Nel finale di tempo i pisani accorciano le distanze col destro di Minesso che trafigge Ravaglia chiudendo i primi 45 minuti sul 2-1 per i padroni di casa.

Secondo tempo. Nella ripresa arriva il pareggio nerazzurro con l’incornata di Masucci sul cross col contagiri di Vido. Il Pisa è scatenato e al 54′ completa la rimonta portandosi in vantaggio col tap-n di Birindelli dopo una respinta corta di Ravalgia sul tiro precedente di Masucci. La partita è molto intensa e al 58′ la Cremonese sigla il 3-3 col perfetto calcio di punizione trasformato da Piccolo che trafigge Gori. Al 74′ Ciofani calcia a fil di palo ma l’estremo difensore pisano in volo evita guai seri. Passano 3 minuti e Pisano serve in area Vido che calcia di prima intenzione ma Ravaglia non si lascia sorprendere. Nel finale la squadra di casa resta in 10 per l’espulsione di Terranova, così Pisano riesce a sfruttare l’uomo in più siglando il 4-3 pisano che chiude definitivamente il match con un preciso colpo di testa.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Benevento 50-Pordenone 35-Crotone 34-Salernitana 32-Frosinone 31-Entella 31-Chievo 30-Perugia 30-Cittadella 30-Pescara 29-Pisa 29-Spezia 28*-Juve Stabia 28-Ascoli 27-Venezia 24-Empoli 24-Cremonese 23*-Cosenza 20-Trapani 19-Livorno 13

*Una gara da recuperare l’11 febbraio alle ore 21:00

A cura di Emilio Quintieri