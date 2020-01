Gli ingaggi del Napoli sforano il muro dei 100 milioni di euro

Il muro dei 100 milioni è caduto: all’incirca 101 milioni di stipendi lordi, cifra lievitata di altri 4 milioni (i ratei da qui a giugno) degli ingaggi di Demme, Lobotka e Politano. 11 calcio, come 1′ economia, è fatto di cicli. E questo, senza dubbio, è il momento di De Laurentiis di investire massicciamente sul mercato. Altro che austerity: dopo aver sborsato 139 milioni di euro tra la sessione estiva e questa di gennaio (più altri 20 milioni per Petagna), arriva anche il balzo all’insù per quel che riguarda il monte ingaggi: una crescita vertiginosa, iniziata nel 2014/15 con 70 milioni e che passo dopo passo a portato a questa cifra record per gli azzurri. Fonte: Il Mattino

