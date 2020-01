Non è solo una questione di stipendi, basta vedere la Lazio

LA RIFONDAZIONE

In ogni caso, il club azzurro ha già compiuto uno sforzo importante nell’ottica della rifondazione. Nel corso della prossima stagione, tra cessioni e spalmature di contratti, è chiaro che i costi attuali verranno ridotti. Ma non più di tanto. Adesso il Napoli paga ingaggi più bassi della Juventus, del Milan, dell’Inter, e della Roma. Però è chiaro che non è una questione di stipendi, a vedere la classifica di Serie A: la Lazio, rivelazione della stagione, viaggia attorno ai 75 milioni di euro lordi con Immobile e Milinkovic Savic che con circa 3 milioni sono quelli che percepiscono di più. L’approdo in Champions farà quadrare i conti di Lotito per almeno due stagioni. Il miracolo Atalanta, poi: 36 milioni in stipendi che, record, verranno totalmente coperti dai soldi che arrivano dall’Uefa quest’anno per l’approdo agli ottavi di finale. Fonte: Il Mattino