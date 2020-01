Mertens ritorna per fare il jolly: ancora un’evoluzione

Ultimi minuti in campo a Reggio Emilia, prima di Natale. Ieri, dopo tanto tempo, il primo allenamento fatto per intero. Contro la Sampdoria, lunedì, partirà dalla panchina: i titolari davanti saranno ancora Callejon, Milik ed Insigne. Mertens, però, è pronto: anche a subentrare. Con Gattuso vivrà l’ennesima evoluzione della sua vita calcistica partenopea: il jolly. Può partire dall’esterno nel 4-3-3, può esser schierato da falso nove o da sottopunta. Queste due ultime soluzioni sono, per lo più, da ritenersi concepibili a gara in corso, come quella di aumentare il potenziale offensivo in un 4-2-3-1 con Mertens alle spalle della punta. Dries ha annuito, apprezza l’ex tecnico del Milan ed è pronto a centrare il record di gol, per superare Hamsik a quota 121, lui che è a 118.

Il Mattino