ATTACCO – Mertens rientra in gruppo, attacco simile a quello contro la Juventus

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida contro la Sampdoria di lunedì 3 Febbraio contro la Sampdoria a Marassi. Per l’attacco arrivano buone notizie per Dries Mertens, il belga si è allenato anche ieri in gruppo, quindi pronto per la sfida contro i liguri di Claudio Ranieri. La sensazione, come riporta il Corriere dello Sport, che il terzetto offensivo sarà lo stesso visto contro la Juventus. Callejon e Insigne ai lati, Milik al centro. Pronti ad ogni evenienza Politano, il belga, oltre che Lozano e Llorente. Avere tante frecce sarà da qui alla fine un enorme vantaggio per mister Gattuso.

La Redazione