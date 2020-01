[Grafico] Sampdoria/Napoli, i liguri puntano su Quagliarella. Rientro in difesa di Maksimovic

Lunedì sera allo stadio “Marassi” di Genova, la Sampdoria affronterà il Napoli per la terza giornata di ritorno di serie A. La squadra ligure di Claudio Ranieri punterà tutto sui gol di Quagliarella e sulla fase difensiva per arginare la squadra azzurra. A centrocampo il duo Thorsby e Ekdal, mentre Gabbiandini e Tonelli gli altri due ex in campo. Il tecnico dei partenopei Gennaro Gattuso potrà contare di nuovo su Maksimovic in difesa, probabile il rientro anche di Koulibaly e Mertens. In attacco confermati Callejon, Milik e Insigne, mentre a centrocampo dubbio Fabian Ruiz-Lobotka.