DIFESA – Koulibaly, si respira un cauto ottimismo in vista della Sampdoria

Il Napoli prosegue la preparazione nei pressi di Castel Volturno, per prepararsi al meglio contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Dall’infermeria iniziano ad arrivare notizie confortanti, soprattutto dalla difesa. Per Nikola Maksimovic ormai le possibilità di recupero sono molto alte e quindi pronto a riprendersi il posto da centrale. Koulibaly? Si respira un cauto ottimismo, come riporta il Corriere dello Sport, inizia ad allenarsi con il gruppo, ma si valuterà di giorno in giorno, se recuperarlo per la sfida contro i liguri. Contare per Gattuso sui centrali di difesa, sarebbe un’arma in più per il rush finale.

La Redazione