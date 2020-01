Coppa Italia: anticipati da Formisano i prezzi della gara del 5 marzo al San Paolo

Una piacevole sorpresa non manca in vista del return-match di semifinale di Coppa Italia contro l’Inter che si giocherà il 5 Marzo al San Paolo: «Oggi un tifoso del Napoli non rinuncerebbe ad assistere alla semifinale di Coppa Italia, e così, per premiare la fedeltà dei nostri abbonati, abbiamo deciso di praticare prezzi speciali per loro. I medesimi della Lazio». Per il ritorno di coppa con i nerazzurri, in agenda al San Paolo il 5 marzo, i tesserati potranno insomma acquistare la Tribuna Posillipo a 14 euro; la Tribuna Nisida e i Distinti a 10 euro; le Curve A e B a 5 euro.

La Redazione