Quello di domenica sarà il 106° incontro tra la Sampdoria e gli azzurri in Serie A. Per la precisione in 53° a Marassi, per ora nei 52 precedenti il bilancio sorride ai blucerchiati: 21 vittorie Samp, 17 pareggi, 14 successi partenopei.

Ultima vittoria azzurra in trasferta contro la Sampdoria in Serie A

13 maggio 2018 – Sampdoria-Napoli 0-2 Milik (N) 72′, Albiol (N) 80′

Ultimo pareggio azzurro in trasferta contro la Sampdoria in Serie A:

1 dicembre 2014 – Sampdoria-Napoli 1-1 Eder (S) 57′, Zapata (N) 92′

Ultima sconfitta azzurra in trasferta contro la Sampdoria in Serie A:

2 settembre 2018 – Sampdoria-Napoli 3-0 Defrel (S) 11′ 32′, Quagliarella (S) 75′