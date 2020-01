E. Cosenza: “Questa decisione rischia di creare una barriera sociale”

La curva è la casa del tifoso comune. E’ così da sempre. C’è chi la Curva la vive da anni come Edoardo Cosenza, docente dell’Università Federico II ed ex assessore regionale che si esprime sui prezzi Champions ai microfoni de Il Mattino: «Ritengo altissimi i prezzi in ogni settore, aggravati dal fatto che non esistono sconti per gli abbonati. È una decisione fuori luogo perché mette in difficoltà la gente delle curve che non può permetterselo, è una sorta di barriera sociale in una città come Napoli che non può permetterselo», lamenta. «Frequento la curva e conosco i gruppi organizzati, sarà una frattura importante. Per me il tifo è stato decisivo nelle vittorie dell’ultima settimana, hanno dato una mano enorme al carattere della squadra».