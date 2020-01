Pistocchi: “Mercato Napoli? Se si vuole vincere, deve essere coerente! ”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio Pistocchi, Sport Mediaset: “Sorpreso dallo striscione a me dedicato ieri sera. Non ho mai fatto nulla per ingraziarmi nessuno, ho fatto il mio mestiere – sbagliando qualche volta – e non mi aspettavo un riconoscimento di questo tipo. Ho sempre detto quel che penso, in maniera serena e mi fa piacere che dopo 35 anni ci sia stato un riconoscimento di onestà intellettuale. Sono stato sempre molto fortunato nel mio lavoro perché sono arrivato dopo un percorso professionale di provincia, è proprio per questo che mi fa piacere la frase di ieri sera. Consiglio ai giovani questa strada, di non farsi mai condizionare dalle amicizie, lavorare con passione e spirito di sacrificio. Mercato Napoli? Se la società si è posto l’obiettivo di vincere, deve fare un mercato coerente con il progetto tecnico. Se invece l’obiettivo è solo quello di qualificarsi, allora è un altro discorso. Lobotka e Demme sono molto funzionali al gioco di Gattuso, Petagna ha avuto un miglioramento dal punto di vista tecnico “.