Petagna ai tempi dell’Atalanta era criticato, a Ferrara invece…

NAPOLI

Il Napoli si muove per il presente, ma anche per il futuro. Dopo Politano, in poche ore De Laurentiis ha acquistato un altro attaccante. È Andrea Petagna della Spal, che però rimarrà in prestito a Ferrara e raggiungerà la squadra azzurra solo la prossima estate. Un’operazione che il Napoli ha voluto chiudere velocemente, perché l’attaccante era ambito da diverse società, tra cui l’Inter e la Roma. Petagna costerà poco meno di 20 milioni di euro, e firmerà un contratto di 5 anni a 2 milioni di euro a stagione bonus compresi. In questo campionato ha segnato 8 gol, praticamente quasi tutti quelli della Spal. Nella scorsa stagione arrivò a 16 reti.

IL 24ENNE

Tornerà in prestito alla Spal fino al 30 giugno. Il club azzurro aveva provato a portare subito Petagna da Gattuso, ma non è stato possibile. Ci sono state le resistenze della Spal, che già ultima in classifica, non voleva indebolirsi perdendo il suo giocatore migliore e capocannoniere. Ma anche lo stesso Petagna era titubante. Non se la sentiva di lasciare la Spal in queste condizioni di difficoltà, anche a titolo di riconoscenza verso la società e i tifosi. Per questo le parti hanno convenuto che prolungare la permanenza attraverso il prestito era la cosa migliore da fare. Petagna è un attaccante le cui caratteristiche non ci sono nell’attuale rosa del Napoli. Fa da sponda, lavora il pallone, fa salire la squadra e crea gioco. Tra i suoi difetti c’è sicuramente un feeling con il gol non eccezionale. Ai tempi dell’Atalanta, Petagna era criticato perché faceva fatica a segnare, seppur sempre difeso dai suoi allenatori. Alla Spal, però, Petagna ha dimostrato che i gol li sa fare. 16 nella scorsa stagione e 8 quest’anno. Niente male se si considera che quella di Ferrara, è una squadra “piccola”, e in questa stagione è pure ultima in classifica con grandi difficoltà. Nel Napoli avrà la possibilità di fare l’alternativa e di crescere in maglia azzurra. Fonte: Il Roma