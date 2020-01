Per “far cassa”, quest’estate si prevedono tre cessioni top

Dopo l’esborso economico della società in questa sessione di mercato, si pensa a fare cassa, e nella lista delle possibili cessioni per la sessione estiva ci sono tre calciatori. Il primo è Arek Milik, in scadenza di contratto nel 2021, che chiede un ritocco dell’ ingaggio, senza ancora aver trovato l’accordo con il Napoli, potrebbe quindi finire nella lista dei possibili partenti. Su Dries Mertens, si muovono molte società per acquistarlo sin da subito, con il Chelsea che ha formulato un’ offerta al Napoli, ma gli azzurri in questa sessione di mercato non lo cedono. Dries, prima di dire addio vuole ascoltare l’offerta di rinnovo della società. Poi c’è Allan, che preferirebbe andar via da subito, all’Everton, dell’ ex tecnico Ancelotti, ma il club di Liverpool non ha presentato nessuna offerta ufficiale. La rivoluzione è iniziata e il presidente De Laurentiis non commenterà l’errore di trattenere chi è infelice ed ha voglia di andar via

Fonte: Il Mattino