Boris Sollazzo: “Quei prezzi sono una provocazione di ADL”

I prezzi più alti di sempre dell’era De Laurentiis (30 euro le curve per il Chelsea nel 2012, 50 per il Real Madrid nel 2017, nella prima fase della vendita perché nella seconda i ticket vennero fissati a 70) però potrebbero indurre all’errore. La società, infatti, aveva già previsto sconti per i tifosi in occasione delle gare del girone di Champions e di Coppa Italia e altri potrebbero arrivare nelle prossime settimane. «È una provocazione di De Laurentiis» ha detto con un sorriso Boris Sollazzo, critico cinematografico e grande tifoso azzurro ai microfoni de Il Mattino. «Vengo dal mondo dello spettacolo, è giusto che ogni performance abbia il suo prezzo. Però forse c’è mancanza di empatia con il tifo e Adl vorrebbe fare selezione all’entrata, si è avvelenato un clima che si stava distendendo. Ma se ci penso, da abbonato pagherò in media 32 euro a partita, cifre basse per l’evento».