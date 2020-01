Giuntoli irritato da Amin Younes, ha rifiutato ogni destinazione

Era ormai dato per certo l’addio di Amin Younes al Napoli. Invece, ad oggi, per come stanno le cose, il tedesco potrebbe anche restare ai margini del club, uscendo dalla lista di Serie A. Il Corriere dello Sport fa sapere che Giuntoli è irritato dal comportamento del calciatore che ha rifiutato ogni destinazione, nonostante ci fossero accordi tra i club. Vedremo se nelle ultime ore di mercato si troverà la soluzione giusta, oppure Amin resterà a Napoli, con difficoltà a trovarsi il suo spazio visto anche l’arrivo di Politano e l’affluenza di uomini in attacco.