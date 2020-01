Mangia: “Insigne è il più grande talento italiano, su Petagna…”

Il CT di Malta, Devis Mangia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Petagna? Sono contento, è uscito dal settore giovanile del Milan ed ha avuto un po’ di difficoltà in giro. Successivamente ha reagito, ad Ascoli, Atalanta e SPAL, è un giocatore importante e particolare. Ha tutte le qualità per fare molto bene anche in una squadra di alto livello come il Napoli. E’ un giocatore bravo a fare anche da raccordo con il resto della squadra, non è solo un finalizzatore da aria da rigore. E’ un ragazzo serio che si fa voler bene. Insigne? Ragiona sempre per migliorarsi, è un aspetto importantissimo. Ho sempre pensato che è il più grosso talento che abbiamo in Italia degli ultimi anni, non cambio opinione”.