La politica dei prezzi Champions all’ estero e le lacrime povere

Mentre in Germania storicamente i prezzi unitari sono più bassi, e anche in campionato garantiscono sontuosi e regolari “tutto esaurito”. Il Liverpool è riuscito a trovare un “compromesso”, per lasciare che ad Anfield ci sia uno spazio accessibilissimo sull’anello in alto nella nuova tribuna, al moderato prezzo di nove sterline. Però è un caso, praticamente isolato, mentre invece nel facoltoso quartiere di Chelsea l’oscillazione è irrilevante, si passa dai 63 agli 87 senza settore ferire. Come si legge sul Corriere dello Sport, Napoli-Barcellona rappresenta, a modo suo, uno spartiacque. Mica soltanto un’eco dolente su questa vigilia nella quale s’è introdotta, chi furente e chi comprensivo. Una città che ha scoperto di dover convivere con una dimensione che stride con il suo stesso tessuto economico: e non è vero che anche i ricchi piangono… Quello è un dannato privilegio per i poveri.