I prezzi del San Paolo: differenze con le gare contro Liverpool, Juve

LE DIFFERENZE

Per l’attesissima sfida contro il Barcellona i prezzi, quindi, saranno più alti rispetto al trend stagionale sia in Champions League che in campionato. Contro il Liverpool per la sfida del 17 settembre 2019 la Tribuna Posillipo costava 110 euro, la Nisida 90, la Family 30 e 5 il ridotto under 12. I Distinti 70 e le Curve 40 con ulteriori agevolazioni del 25% su tutti i settori per gli abbonati.

Prezzi quasi raddoppiati anche rispetto al match contro la Juve. Posillipo 110 euro, Tribuna Nisida 90, Tribuna Family 20 e 5 euro under 12, Distinti 70 e curve 40. Domenica sera per il match contro i bianconeri gli spettatori sono stati 39.111 per un incasso di 1.138.350 euro.

Per i tifosi possessori di abbonamento del Napoli. In questa stagione sono state fatte agevolazioni per i match di Coppa Italia con il Perugia e con la Lazio (14 euro la tribuna Posillipo e 5 euro la curva) che verranno ripetute anche in occasione della prossima sfida di semifinale. Agevolazioni fatte anche in altre occasioni come contro il Liverpool. Fonte: Il Mattino