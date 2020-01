Champions, tra “minimi” e “massimi”, un investimento

La Champions non sempre riesce a mettere d’accordo passione e bilancio familiare. Un colpo alle finanze di casa, bisogna evitare che il cuore, con il quale in genere aderisce il portafoglio, non si sottragga al conto della casalinga: per Atletico Madrid-Liverpool, che non è secondario come appeal, si va dai 50 euro sino ai 750, che sanno d’affronto, nonostante il modernismo del Wanda Metropolitano e al ritorno, al Campo Nou, Barcellona-Napoli avrà un minimo paragonabile a quello del San Paolo (69 euro) e un tetto massimo da restare egualmente storditi, con 675 euro.

CdS