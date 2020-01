La soddisfazione di Tonelli: “Desideravo tornare alla Samp”

«Non appena si è aperta la finestra del mercato invernale ho inviato un messaggio al direttore Carlo Osti dicendogli che ero a disposizione per dare una mano alla causa. E grazie alla volontà del presidente Ferrero sono di nuovo qui». Firmato Lorenzo Tonelli, il nuovo difensore della Sampdoria, che ha ripreso un discorso che è rimasto congelato soltanto per qualche mese: «È come se non fossi mai andato via», ha raccontato al media ufficiale della società blucerchiata. Subito in campo con il Sassuolo, promosso con lode e adesso c’è il Napoli che ha lasciato qualche giorno: «La Sampdoria è un traguardo, tornare era il mio desiderio, la mia priorità. Sono felice, ho ritrovato una società che stimo e tanti compagni. L’unica cosa negativa è la classifica, ma lavoriamo per migliorarla. Mister Ranieri mi dà sensazioni positive, è una persona per bene, molto elegante e trasmette tranquillità: mi ha subito chiesto di giocare con il Sassuolo e, nonostante avessi la febbre, mi sono trovato bene in campo», ha detto ancora il difensore.

CdS