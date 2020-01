Ultime Castel Volturno – Lavoro in palestra a causa dell’influenza per Politano. Buone notizie per Mertens

Il Napoli ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti in vista della sfida di lunedì 3 Febbraio alle ore 20,45 a Genova contro la Sampdoria. Primo giorno di allenamento per il neo acquisto Politano, a causa dell’influenza ha svolto lavoro in palestra. Dries Mertens invece ha svolto in parte lavoro con il gruppo, mentre la seconda differenziato. Lavoro personalizzato per Koulibaly. Chiusura della seduta con partitella a campo ridotto. Domani mattina nuovo allenamento.

La Redazione