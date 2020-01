Castelvolturno, i possibili rientri in campo: Di Lorenzo torna al suo posto

Oggi ci saranno tutti, ma per Gattuso è arrivato il segnale che voleva, quello della squadra compatta che è pronta a dare il tutto per tutto per tornare a essere grande. Mertens, per esempio, sembra davvero pronto a rientrare con la Sampdoria: il belga è carico, lo ha mostrato anche ieri, mentre per Koulibaly la prudenza è più che altro del tecnico che, magari, teme ricadute pericolose. Ma se l’edema dovesse essere del tutto sparito, lo si saprà in queste ore con un’altra risonanza, magari potrebbe a Marassi andare in panchina. Nonostante le buone prestazioni di Di Lorenzo come centrale, ecco che con i blucerchiati Rino potrebbe dare spazio a Manolas e Maksimovic, dirottando Di Lorenzo al suo ruolo naturale di terzino destro.

Fonte: Il Mattino

Questo l’aggiornamento di oggi