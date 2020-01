Tramaciere:”Mertens? Il Napoli non ha aperto alla cessione, a queste cifre”

Quest’oggi, su Radio Marte è intervenuto Emanuele Tramaciere , giornalista calciomercato.com, ecco le sue parole: “Petagna dovrebbe essere l’ultimo colpo del Napoli di Gennaio. Il Milan ha ceduto Rodríguez al PSV in prestito con diritto di riscatto, quindi è sfumata la pista Napoli. Si potrebbe riaprire la pista Tsimikas, ma è difficile perché l’Olympiacos chiede 12-13 milioni. Giannoulis? E’ un po’ in standby e c’è poco tempo per trattare. Mertens? Da quello che ci risulta, il Napoli non ha aperto alla cessione al Chelsea, perché ha offerto troppo poco. Mertens dal 31 Gennaio è prendibile da tutte le squadre bypassando la società partenopea, però la priorità di del belga è capire cosa vuol fare il Napoli.”