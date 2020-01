G. Di Marzio: “Napoli-Petagna, forse oggi pomeriggio le visite mediche”

Nel corso della trasmissione di “Sky Sport 2 “E’ sempre calciomercato, l’originale” il giornalista Ginaluca Di Marzio aggiorna sulle strategie dei partenopei. “Rodriguez? Nella giornata di oggi il Milan darà una risposta al Napoli, sul prestito oneroso con diritto di riscatto. In attesa di Kumbulla su cosa deciderà il ragazzo, nella notte potrebbe chiudersi l’operazione ad oltranza per Petagna. Dovesse andare per il verso giusto, oggi pomeriggio il calciatore della svolgerà le visite mediche per poi arrivare in estate”.

La Redazione