SKY – Napoli-Rodriguez, trovata la formula per accontentare il Milan

Per il mercato del Napoli potrebbe non terminare con l’acquisto di Matteo Politano, ufficializzato oggi da De Laurentiis e dall’Inter. Si parla con insistenza del terzino sinistro Ricardo Rodriguez del Milan. Secondo il collega di Sky Beppe Di Stefano si potrebbe trovare la formula del prestito con diritto di riscatto 5 +5 tutto il blocco. Stasera i rossoneri sono concentrati per la sfida contro il Torino di Coppa Italia e domani nuovi aggiornamenti. Lo svizzero non sarà neanche in panchina, perciò potrebbe essere l’ultima notte con la maglia del Milan.

