Dopo le cessioni il Napoli è sempre ripartito: Da Cavani a Jorginho e Higuain

IL PATRON

De Laurentiis presidente del Napoli dal 2004. In basso 4 degli acquisti di questa stagione: Manolas e Lozano ingaggiati nella scorsa estate e Demme e Lobotka presi pochi giorni fa. Ma questo perché era riuscito al ds Giuntoli il magistrale colpo di cedere Jorginho al Chelsea per 57 milioni di euro e poi Hamsik a febbraio in Cina per 20 milioni.

Ma si tratta di una situazione anomala perché da 11 stagioni a questa parte. Il Napoli spende sul mercato più di quello che incassa dalla cessione dei calciatori. Per esempio, anche dell’anno della vendita monstre di Higuain alla Juventus per 90 milioni di euro (quelli della clausola rescissoria) il saldo positivo arrivò solo per la cessione di Gabbiadini per 17,4 milioni di euro alla Sampdoria. Altrimenti, tutta la cifra intascata era stata per intero reinvestita per ingaggiare Milik (32 milioni di euro), Pavoletti (18), Zielinski (15,6), Diawara (14,5). Non è poco. Fonte: Il Mattino