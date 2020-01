Le spese del Napoli mostrano un aumento degli investimenti

L’estate della grande rivoluzione di Rafa Benitez portò in dote i 64,5 milioni della clausola pagata dal PSG per Cavani ma in cassa non rimase un euro tra i 39 milioni per Higuain, i 12 per Albiol, gli 8,5 per Jorginho e Callejon, i 9,4 milioni per Mertens e i 7,4 milioni per Zapata.

Tant’è che anche in quella doppia sessione, il bilancio del mercato si chiuse con un -33,25 milioni.