Coppa Italia – Milan-Torino al 45′: Bremer risponde a Bonaventura

Martedì 28 gennaio ore 20:45

Milan-Torino 1-1 Bonaventura (M) 12′, Bremer (T) 35′

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Bennacer, Krunic, Bonaventura, Castillejo, Rebic, Piatek. A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Calhanoglu, Paquetà, Kessie, Suso, Leao, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina, Berenguer, Verdi, Belotti. A disposizione: Rosati, Ujkani, Singo, Djidji, Lyanco, Laxalt, Adopo, Millico. Allenatore: Mazzarri.

Arbitro: Pasqua.

Ammoniti: Rincon (T) 22′, Hernandez (M) 30′, Rebic (M) 37′, Izzo (T) 37′.

Note: recupero p.t. 0′.

Il Milan ha deciso di ricordare Kobe Bryant con un video emozionale tra gli applausi di tutto San Siro. Inoltre il Diavolo e il Toro giocheranno col lutto al braccio e lo stadio osserverà un minuto di raccoglimento.

Primo tempo

La prima occasione arriva al 7′ con Theo Hernandez che parte palla al piede dalla sua metà campo e una volta entrato in area pecca di altruismo per Piatek anticipato. Al 12′ il Milan passa in vantaggio col tap-in da due passi di Jack Bonaventura sul cross basso di Rebic. Al minuto 24 tutto San Siro tributa un applauso per Kobe Bryant. Al 25′ Castillejo col mancino costringe alla respinta in tuffo Sirigu. Al 33′ Rebic di testa colpisce debolmente tra le braccia del portiere granata. Passano 2 minuti e Bremer riceve palla da Belotti in area e solo davanti a Donnarumma sigla l’1-1. Sugli sviluppi del corner Rebic segna da due passi ma Pasqua annulla per un fallo di mano in area di Piatek così al duplice fischio si va a riposo sull’1-1.