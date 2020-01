Mercato – Il Napoli ha chiuso il tris col Verona: ecco Kumbulla e Amrabat

Il Napoli ha chiuso il suo tris con il Verona. Dopo aver già preso Amir Rrahmani (25), ieri notte il ds Giuntoli ha trovato l’accordo con l’Hellas anche per Sofyan Amrabat (23) e, soprattutto, per Marash Kumbulla (19). Il Napoli ha dovuto accelerare per quest’ultimo temendo un forte inserimento dell’Inter sul centrale difensivo: al Verona 20 milioni più 4 di bonus per l’albanese. Per la fascia sinistra resiste l’opzione Ricardo Rodriguez (27): il milanista non è ancora andato al Fenerbahçe. Offerti al Genoa 18 milioni per Andrea Pinamonti (20): è la cifra che Preziosi deve versare all’Inter per il riscatto (ma i nerazzurri hanno la recompra).

La Redazione