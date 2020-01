Gattuso: “Prima la salvezza e poi pensiamo ad altro…”

STAKANOVISTA

De Laurentiis ha imparato a conoscerlo in queste settimane. Dopo il ko con la Fiorentina ha preferito non chiamarlo. Lo ha fatto solo dopo il match con la Lazio, ovviamente soddisfatto per la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Il clima è sereno tra i due, nonostante due caratteri che in qualsiasi momento possono portare a delle discussioni. Ma De Laurentiis non può che essere contento della svolta che c’è stata con Gattuso. Ha scelto di vivere a Posillipo e ha deciso fin dal primo giorno di essere seguito dalla famiglia: infatti, i suoi due figli sono ora iscritti in due scuole napoletane. Un modo anche per staccare, di tanto in tanto.

OBIETTIVI

Dice il vero quando parla di rag-giungere il prima possibile i 40 punti. Lo ripete anche alla squadra, in ogni discorso. «Prima la salvezza e poi pensiamo ad altro». Non deve essere semplice per Milik e company sentirsi dire questo. Ma è un bagno di umiltà necessario per questa squadra. Gattuso ha toccato le corde emotive giuste. Ma non solo: il Napoli si fida di lui, i calciatori hanno capito che con Rino possono tornare ai livelli del passato recente. Le gambe iniziano a girare ed è il primo segnale della riscossa. Fonte: Il Mattino