Top e flop del super attacco del Napoli nella magica serata

Così giudica l’attacco tra top e flop Il Mattino

7 CALLEJON

Spigliato, entra spesso da protagonista nelle trame offensive: il gusto per la giocata elegante, col pallone accarezzato e coccolato, ben si concilia col clima della gara. si inserisce con qualità, attaccando bene Alex Sandro. Una buona occasione imbeccato da Insigne: poi, tanta fase difensiva per limitare neppure fosse un terzino anni ’60 6 MILIK

Perde il tempo in area su un bel lancio di Demme. Altre due volte si trova contro il centrale per il tiro, ma rimedia solo calci d’angolo. Diversi errori in fase di impostazione, a volte timido nel passaggio ma poi nella ripresa tiene bene la posizione e spesso riesce a far respirare la manovra azzurra

8 INSIGNE

Cuadrado prova a togliergli spazi e respiro, fa il regista offensivo, staccandosi dall’esterno, prendendo palla e cercando di imbeccare i compagni. È uno sbattersi incessante, a beneficio dei compagni, correndo in pressing e suggerendo: è decisivo nel primo gol, è straordinario nella girata del raddoppio.