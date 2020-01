Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Il Napoli Under 15 vince in rimonta a Trapani”

TRAPANI-NAPOLI 1-2

TRAPANI – Manganelli; Adamo, Pesetti, Picone, Davi, Tranchida, Russo (52’ Scavone), Artale, Vadalà, Kubi, Barbara (52’ Lanza) A disp. Giliberti, Lanza, Alagna, Galante, Loria, Scavone, Sinacori, Furnari, Maltese All. Spataro

NAPOLI – Pellino; D’Amora (61’ Romano), Russo D. (50’ Solmonte), Legnante (35’ Tortora), Manzo, Mazzone, Vilardi, Carbone (61’ Peluso), Miele (69’ Di Lauro), Russo L. (69’ Musto), Milo A disp. Iovino, Romano, Di Lauro, Musto, Peluso, Tortora, Cuciniello, Solmonte, Vigliotti All. Sorano

Marcatori: 21’ Russo (T) rig.; 29’ Mazzone (N); 68’ Vilardi (N)

Note: Ammonito: Milo (N); Espulso: Pesetti (T); Recupero: 1’ p.t.; 4’ s.t.

TRAPANI – Inizio di gara in terra siciliana, i padroni di casa penultimi in classifica, mentre gli azzurrini secondi in graduatoria, dove i partenopei partono forte per cercare di sbloccare la gara. Il Trapani al momento però regge il muro contro gli attacchi avversari. I siciliani al primo affondo passano, dal dischetto sblocca Russo. I partenopei però non si scoraggiano e pareggiano con il difensore centrale Mazzone su azione da calcio d’angolo. Nel secondo tempo il Trapani resta in dieci per il doppio giallo ai danni di Pesetti, ma nonostante ciò va vicino al gol. Il Napoli riesce a reggere l’urto e nel finale addirittura passa in vantaggio con il contropiede vincente realizzato da Vilardi. Nel recupero miracolo del portiere degli azzurrini che salva un successo preziosissimo. Una vittoria di carattere, non giocata al meglio come nelle passate settimana, ma ci sta nell’arco della stagione. A fine partita i compagni di squadra dedicano il successo all’infortunato Visconti. La sconfitta del Frosinone a Pescara, porta gli azzurrini in testa alla classifica. Domenica prossima sfida al vertice in casa contro la Roma, per cercare continuità anche sul piano del gioco e dei risultati.

Alessandro Sacco