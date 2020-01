Il Mattino vota i panchinari, c’è anche un top/top

Così il quotidiano Il Mattino vota i panchinari: Elmas doppio top

6,5 LOBOTKA

Si è piazzato esattamente al posto di Demme, e anche qui senza mai una eccesso di inventiva si è preoccupato in particolare di fare in modo che la prima diga di quello che a un certo punto somiglia alla linea Maginot non consenta agli uomini di Sarri di arrivare in area con facilità. Compito assolto.

7 ELMAS

Si incaponisce, al solito, nel giocare da solo contro tutti. Ma poi insegue ogni centrocampista della Juve che passa dalle sue parti: lotta col coltello tra i denti, si trasforma in un giaguaro quando prova ad acciuffare Higuain dopo una improvvisa ripartenza. Tornerà utile anche lui in questi mesi da riscossa.

sv LLORENTE

Deve far respirare il gioco. Si piazza lì tra Bonucci e de Ligt con l’unico compito di evitare che l’assalto finale diventi un assedio. Anche lui assolve alla perfezione il compito che Gattuso gli assegna. Con umiltà e dedizione alla causa, perché non deve essere semplice giocare così poco per lo spagnolo.