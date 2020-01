SKY – Napoli-Petagna, operazione alla “Rrahamani”

Il Napoli è molto attivo sul mercato tra presente ma anche futuro. In attesa di ufficializzare su twitter l’acquisto di Matteo Politano, si pensa anche ad Andrea Petagna. Il club azzurro, secondo il sito di Gianluca Di Marzio, è arrivato ad offrire alla Spal 22 milioni + 2 di bonus ricevendo un secco no. Una soluzione potrebbe essere come si fece per Rrahamani, prenderlo ora e poi lasciarlo in prestito fino a Giugno alla Spal. Senza questo passaggio difficilmente l’affare difficilmente si potrà fare.

La Redazione