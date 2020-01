Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Il Napoli di Bevilacqua si conferma anche a Trapani”

TRAPANI-NAPOLI 0-2

TRAPANI – Rizzuto; Capitano, Randazzo, Barbara, Anzelmo, Calamia, De Marco, Bonello, Perrone (C), Aronica, Pipitone (49’ Oumar) A disp. Gichkin, Loddo, Giammanco, Inglese, D’Amico, Scozzari, Fucile, Scarpinato, Oumar All. Dai

NAPOLI – Boffelli; Marchisano, Giannini, Gioielli, Frulio (62’ Di Leo), Pontillo, Di Dona (72’ Norcia), Di Palma (40’ Flora), Pesce (C), Marranzino (62’ De Pasquale), Scognamiglio (81’ Palmini) A disp. Provitolo, Di Leo, Palmini, De Pasquale, Salierno, Flora, Norcia, Spavone All. Bevilacqua

Arbitro: Leotta di Acireale; Ass1: Barone di Marsala; Ass2: Sammartano di Marsala

Marcatori: 71’ Scognamiglio (N); 84’ Pesce (N)

Recupero: 0’ p.t.; 5’ s.t.

TRAPANI – Il Napoli Under 16 gioca in terra siciliana alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta subita all’andata tra le mura amiche. Gli azzurrini partono subito, coglie una trasversa su punizione con Marranzino e poi spreca con Di Dona. Per il resto regge al meglio il muro difensivo del Trapani. Anche nella ripresa non cambia la musica, i partenopei cercano la via della rete, poi lo trova con la splendida conclusione di Scognamiglio che supera Rizzato. Nel recupero il Napoli raddoppia con il gol del solito Pesce che sfrutta al meglio l’azione su palla inattiva. Arrive il triplice fischio e gli azzurrini riscattano la sconfitta dell’andata con una prova di forza e meritando il successo. Domenica prossima sfida casalinga contro la capolista Roma.

Alessandro Sacco