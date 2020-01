APPROFONDIMENTO – A. Sacco: “Il “caporale” Gattuso batte il “comandante Sarri”

Nel calcio spesso e volentieri non vincono i più forti o più ricchi, ma per una notte le favole spesso sono a lieto fine. Questo è il caso di Napoli-Juventus che ieri sera ha visto gli azzurri, rimaneggiati in difesa, mettere sotto i più quotati avversari. Partita fatta di un pressing asfissiante della compagine partenopea, il “comandante” Sarri battuto dal “caporale” Gattuso, non si parla di servizio di leva, ma di una partita di calcio vinto dal tecnico del Napoli con astuzia e al tempo stesso sagacia, confermando quanto di buono si era già visto contro la Lazio in Coppa Italia. Ora serve un altro step, saper essere forti anche con chi è meno blasonato della Juventus, a cominciare dalla Sampdoria dell’esperto Ranieri. Ma per una notte il “caporale” Gattuso ha fatto le mosse giuste riuscendo a spiazzare alla grande il “comandante” Sarri.

A cura di Alessandro Sacco