Il Napoli ha interrotto il Ramadan di vittorie in campionato al San Paolo

Tanto, troppo tempo. Poi, l’avversaria di sempre, adesso più che mai, per il Pipita, per Sarri…e si mette il punto. Punto da cui ricominciare. Grazie alle firme in calce di Zielinski e di Lorenzino, il Napoli ha finalmente interrotto anche il Ramadan di vittorie in campionato al San Paolo (mancava dal 19 ottobre 2019 con il Verona). «Per noi napoletani la sua scelta della Juventus è stata un tradimento. Ora dobbiamo batterlo in campo», disse a Dimaro, nel bel mezzo del ritiro estivo. Ma ieri, a distanza di mesi, il pensiero è stato decisamente più soft. «Sarri? E’ il nostro mestiere: dobbiamo pensare soltanto a noi stessi. Personalmente ho vissuto la partita molto serenamente». Ma con il fuoco dentro.

fonte: Cds