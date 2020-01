SKY – Gattuso: “Nessun obiettivo, io ancora non m i fido”

L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, interviene ai microfoni Sky dopo la vittoria contro la Juventus, per commentare la partita: “Stasera vado a casa e ripenso alla partita contro la Fiorentina, non mi potevo capacitare. Dobbiamo pedalare e lavorare, perchè di danni ne abbiamo fatti abbastanza. Questa è una squadra che se è squadra e gioca da tale, fa emergere la sua qualità. Due fasi buone, buona quella di possesso, con rispetto degli avversari quella di non possesso, per la prima volta le mezzale riuscivano ad aiutare i terzini. In questo momento non bisogna regalare nulla, per questo mi sono arrabbiato per il gol. Si diceva che Meret non poteva giocare con i piedi, abbiamo visto che si può fare tutto, d’altra parte da quando sono qui, di gol veri ne ho presi pochi, molti regali e disattenzioni. Mi piace fare possesso per uscire dalla prima pressione per poi sfruttare il campo, senza dover per forza palleggiare tanto…Zielinski può diventare fortissimo, deve migliorare l’ultimo passaggio, ha una gamba notevole, Milik mi è piaciuto molto, ci ha fatto sviluppare molte situazioni interessanti, ancora sbagliamo molto e bisogna migliorare. Questa squadra è stata masochista, adesso dobbiamo far riempire nuovamente questo stadio, far tornare la gente a cantare, bisogna continuare così, ma ancora non mi fido. Guardo giornata dopo giornata, non mi pongo obiettivi…”