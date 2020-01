SERIE A – Napoli-Juventus 2-1, i top della squadra azzurra

Il Napoli doveva dare un segnale anche al campionato per recuperare punti in classifica, avversario la capolista Juventus. Nella prima frazione azzurri ben messi in campo, concedono poco alle ripartenze bianconere e cercando di sfruttare le palle gol. Poco da segnalare, mentre nella ripresa i partenopei entrano con un altro spirito e sbloccano la gara con Zielinski. Tiro di Insigne, parata di Sczesny e il polacco batte da pochi passi il connazionale. La squadra di Sarri fa fatica ad attaccare, anzi rischia il raddoppio, salvato da Cuadrado all’ultimo. Il raddoppio di Insigne con una mezza girata fa esplodere il San Paolo, a nulla serve il gol della Juventus di Cristiano Ronaldo perchè esplode la festa per il Napoli e i suoi tifosi. Ecco le pagelle della sfida del San Paolo.

Top

Hysaj 7 – Dopo l’espulsione con la Lazio, il terzino albanese aveva voglia di riscatto, però aveva un certo Cristiano Ronaldo come cliente. L’ex dell’Empoli lo ha annullato alla grande ed ha fatto delle diagonali vincenti nel secondo tempo. Davvero una partita senza sbavature.

Manolas 7 – Il difensore greco anche questa sera giganteggia contro campioni del calibro di Cr7 e Higuain. Lotta come un leone, si fa sentire anche con l’arbitro e resta concentrato fino alla fine.

Di Lorenzo 6,5 – Mezzo voto in meno per la piccola sbavatura sul gol di Cristiano Ronaldo, ma per il resto anche lui si mette in luce da difensore centrale. Ormai è un jolly del reparto arretrato.

Demme 7 – L’ex capitano del Lipsia doveva dare altri segnali dopo la partita contro la Lazio, ma contro la Juventus è andato anche meglio. Ringhia come un cane rabbioso, corre a destra e a sinistra e fino a quando resta in campo è un incubo per gli avversari. Il secondo Diego ha rubato la scena.

Zielinski 6,5 – Nel primo tempo il polacco a tratti si specchia troppo nel tenere troppo palla, ma poi con il passare dei minuti prende fiducia. Nella ripresa giganteggia a centrocampo e sblocca con un gol da rapace dell’area di rigore.

Callejon 6,5 – Da tempo che lo spagnolo non giocava una partita a tutto campo come ai bei tempi. Da una mano alla squadra in fase difensiva come in passato e nel secondo si spinge in avanti. Suo il cross dove nasce la gemma di Insigne.

Insigne 7,5 – Il capitano del Napoli anche stasera lascia il segno, non solo a trascinare il pubblico e difendere alla grande, ma poi entra in scena con la sua classe. Entra nell’azione dove Zielinski ribadisce in rete la respinta di Sczesny, ma poi segna un gol fantastico che fa esplodere il San Paolo. Davvero è tornato Lorenzo il Magnifico.

A cura di Alessandro Sacco