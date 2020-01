SERIE A FEMMINILE – Pari allo scadere della Roma contro la Fiorentina

Domenica di big-match per la serie A femminile, visto al campo “Tre Fontane” l’A.s. Roma ha affrontato la Fiorentina, il match è terminato per 2-2. Le toscane sbloccano la sfida con Alia Guagni, pari delle giallorosse con Trestrup. La squadra di Cincotta ripassa in vantaggio con Breitner, ma nel recupero l’A.s. Roma pareggia con la brasiliana Andressa. Successo della Florentia per 2-1 contro l’Hellas Verona, decisiva Martinovic con una doppietta.

A.s. Roma-Fiorentina 2-2

Florentia-Hellas Verona 2-1

A cura di Alessandro Sacco